Nintendo kann sich in Bezug auf die Switch wieder über mehr Support von Third-Party-Entwicklern freuen. Auch Devolver Digital springt nun auf den Zug auf.

Devolver Digital hat via Twitter ein neues Projekt angedeutet. Demnach werkelt das Studio bereits an einem ersten Spiel für die neuen Nintendo-Konsole Switch. Worum es sich dabei handelt, ließ man aber zunächst noch offen.

Der neue Titel des Unternehmens soll noch im weiteren Verlauf dieses Jahres veröffentlicht werden. Eine offizielle Ankündigung will man im Rahmen der Game Developers Conference 2017 in San Francisco Ende Februar bzw. Anfang März tätigen. Die größte Frage wird dabei dann sein, ob es sich bei dem Spiel um eine komplett neue IP oder eine Portierung eines bereits erhältlichen Titels handeln wird. Mit Luftrausers, Enter the Gungeon, Titan Souls, Broforce, Not a Hero, Hotline Miami 2 und vielen weiteren Spielen gäbe es ja genügend Kandidaten. Wir halten euch auf dem Laufenden.