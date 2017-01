Nach der ausführlichen Vorstellung der neuen Konsole Nintendo Switch war diese vielerorts auch direkt vorbestellbar. Die Nachfrage überstieg bei den meisten Händler jedoch das Angebot. Jetzt hat sich Nintendo zur Liefersituation geäußert.

Bei vielen großen Händlern ist die Switch mittlerweile bereits ausverkauft; beispielsweise nimmt hierzulande auch Amazon.de weder für das graue noch für das farbige Modell noch Bestellungen entgegen, da die zugesicherte Menge zum Verkaufsstart mittlerweile vergriffen ist. Während GameStop.de derzeit laut Webseite noch eine Auslieferung am 03. März zusichert, sieht es bei der internationalen Niederlassung von GameStop ebenfalls mau aus. Auch bei Best Buy und Walmart gibt es in den USA keine Reserven mehr.

Während die meisten Händler also auf die Zusicherung weiterer Mengen der Konsole warten, hat sich nun Nintendo in Person von Reggie Fils-Aime zur Liefersituation geäußert. Demnach wolle das Unternehmen ausreichend Exemplare der neuen Konsole pünktlich zum Launch zur Verfügung stellen.

"Was wir öffentlich bereits gesagt haben ist, dass es zwei Millionen Exemplare geben wird, die weltweit für den Launch, also binnen eines Monats, ausgeliefert werden", so Fils-Aime. Das sei für den ersten Verkaufsmonat eine große Anzahl, so der NoA-Präsident weiter. Man richte seinen Fokus darauf, dass jeder Kunde, der eine Switch kaufen möchte, auch tatsächlich eine bekomme. Dementsprechend habe man die eigene Versorgungskette aufgebaut.

Angesprochen auf die schlechte Versorgungslage mit der NES Classic Mini, die vielerorts ja ganz schnell vergriffen war, sagte er, dass bei der Switch eine andere Situation vorliege. Beim NES Classic Mini habe man schlicht nicht mit dieser großen Nachfrage gerechnet.