Der Xbox-Chef Phil Spencer hat sich zu der Nintendo Switch geäußert. Er empfand die Präsentation als spaßig sowie aufregend und freut sich auf kommende Spielideen.

Phil Spencer hat sich zu der Nintendo Switch und den vorgestellten Spielen geäußert. Via Twitter ließ er Folgendes verlauten: "Mario sah neu und frisch aus. The Legend of Zelda: Breath of the Wild sollte großartig werden."

Zuvor hatte auch Mike Ybarra von Microsoft seine Glückwünsche für die "spaßige und aufregende" Präsentation verkündet. Spencer hat außerdem seine Meinung zu der Hybrid-Funktion der Konsole kundgetan. "Es wird spannend mitzuverfolgen sein, welche neuen Spielideen hier entstehen werden", erklärt er.

Die Nintendo Switch erscheint am 03. März 2017. Zum Start der Konsole erscheint außerdem The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Der Konsole selbst liegt kein Spiel bei.