Anlässlich der bald erscheinenden Nintendo Switch hat die japanische Zeitschrift Famitsu eine Umfrage unter 24 japanischen Unternehmen der Games-Branche durchgeführt. Die Ergebnisse der Befragung zur neuen Konsole von Nintendo wurden nun in der aktuellen Ausgabe veröffentlicht.

Wie denken japanische Entwickler-Studios über die Nintendo Switch? Dieser Frage hat sich die japanische Zeitschrift Famitsu angenommen und eine Umfrage unter 24 Unternehmen durchgeführt. Repräsentanten der jeweiligen Konzerne haben sich zu unterschiedlichen Aspekten der neuen Nintendo Konsole wie in Entwicklung befindlicher Spiele, Preis, interessanter Features oder den kostenpflichtigen Online-Modus geäußert. Insgesamt acht Fragen, zwei davon mit mehreren Antwortmöglichkeiten, hat die Famitsu den Unternehmensvertretern gestellt.

Die Einstellung gegenüber der Nintendo Switch scheint durchaus positiv zu sein. Immerhin 54 Prozent der befragten Unternehmen arbeiten aktuell an Spielen für die Konsole. Gleichzeitig denken weitere 25 Prozent darüber nach. Lediglich 17 Prozent verneinen die Frage nach in Entwicklung befindlichen Spielen. Noch eindeutiger sieht es bei der Planung, in Zukunft Spiele für die Nintendo Switch zu veröffentlichen, aus. Jeweils 46 Prozent bestätigten die Frage oder gaben an, dass die Konsole berücksichtigt wird. Nur vier Prozent haben derzeit nicht vor in Zukunft ein Spiel für die Switch zu veröffentlichen.

Auch gegenüber dem Preis und dem kostenpflichten Online-Service sind die befragten Unternehmen positiv eingestellt. Zwei Drittel halten den Preis der Nintendo Switch für angemessen, während 25 Prozent die Konsole für günstig halten und nur vier Prozent als zu teuer empfinden. Immerhin 41 Prozent sind der Meinung, dass ein kostenpflichtiger Online-Service unvermeidbar ist, während 38 Prozent einen kostenlosen Online-Service, sofern möglich, besser gefunden hätten.

Bei den Features der Konsole konnten die Unternehmensvertreter mehrere Antworten geben. Am interessantesten schneiden hierbei die drei möglichen Spielvarianten der Switch vor dem HD Rumble ab. Als drittes nennen die Entwickler die Joy-Con-Controller. Interessant ist die Meinung, welche Genres sich besonders für die Switch eignen. So führen Rollenspiele gemeinsam mit Action-Spielen die Liste an, während Shooter auf dem letzten Platz liegen. Die Software wird außerdem gemeinsam mit einer starken Anwendung für die Switch als für den Erfolg am entscheidenstes Element betrachtet.

Eine Übersicht der Fragen und Antworten könnt ihr euch unten ansehen. Die Nintendo Switch erscheint weltweit am 3. März 2017 in einer Variante mit grauen und einer mit blauen und roten Joy-Con-Controllern. Wichtigster Launch-Titel ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Are you developing games for Nintendo Switch?

Yes: 54%

It’s being considered: 25%

No: 17%

Declined to answer: 4%

Do you plan to release games for Nintendo Switch in the future?

Yes: 46%

It’s being considered: 46%

Not at the moment: 4%

Declined to answer: 4%

Do you feel expectations from customers after the announcement of the Nintendo Switch?

Yes: 50%

I can’t say either way: 38%

No: 8%

Declined to answer: 4%

What was your impression about the price?

It’s appropriate: 67%

It’s cheap: 25%

It’s high: 4%

Declined to answer: 4%

What are your thoughts on paid online services?

Charging is unavoidable: 41%

Free was a better option if possible: 38%

I can’t say either way: 17%

Declined to answer: 4%

Please tell us know about a feature that is particularly interesting (multiple answers accepted).

Three play modes: 14 developers.

HD Rumble: 10 developers.

Joy-Con: 9 developers.

Two-player local multiplater using Joy-Con: 8 developers.

IR motion camera: 5 developers.

Online services (interaction with smart devices): 4 developers.

Local multiplayer (with multiple consoles): 2 developers.

Ability to capture screenshots with one button press: 1 developer.

Declined to answer: 1 developer.

What genre do you think is suitable for the Nintendo Switch? (multiple answers accepted)

RPG: 18 developers.

Action: 18 developers.

Simulation: 14 developers.

Puzzle: 14 developers.

Racing: 14 developers.

Adventure: 11 developers.

Quiz: 11 developers.

Simulator: 10 developers.

FPS/TPS: 10 developers.

Shooting: 7 developers.

Declined to answer: 1 developer.

What do you think is the most crucial element for Nintendo Switch to be successful?

Enriching the software: 34%

The launch of a killer application: 34%

Other:20%

Marketing: 8%

Declined to answer: 4%