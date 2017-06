Nintendo hat den Online-Dienst der Switch ja von ursprünglich Herbst 2017 auf Anfang 2018 verschoben. Zu den Hintergründen hat sich nun Reggie Fils-Aime geäußert.

Der kostenpflichtige Online-Service zur Nintendo Switch, der an vergleichbare Modelle wie Xbox Live Gold oder PlayStation Plus angelehnt ist, wird entgegen erster Planungen ja nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst 2018 verfügbar sein. Zu den Hintergründen war bis dato wenig bekannt, Reggie Fils-Aime, Präsident von Nintendo of America, hat sich diesbezüglich zur E3 aber geäußert.

Gegenüber Polygon sagte der Vorsitzende, dass man bei Nintendo einen Blick auf die umfassende Online-Erfahrung werfe und man realisiert habe, dass es viel Arbeit gebe, um wirklich "Weltklasse" zu sein. Die digitale Umgebung für die Konsole müsse dieses Niveau erreichen und man habe daher die Verschiebung in Kauf genommen. Man werde den Online-Dienst nicht veröffentlichen, wenn man sich dafür in diesem Kontext nicht bereit dazu fühle.

Einen konkreten Starttermin für den Online-Service der Switch gibt es zunächst aber weiter nicht.