Anscheinend bieten die Cartridges der Nintendo Switch 16 Gigabyte an Speicherplatz. Das geht aus einem neuen Bericht hervor.

Seit der Enthüllung der Nintendo Switch ist bekannt, dass die Konsole auf Cartridges setzen wird. Welche Größe die kleinen Module bieten sollen, ist jedoch noch nicht bekannt. Nun hat sich Takashi Mochizuki, seines Zeichens Mitarbeiter des Wall Street Journals, zu Wort gemeldet.

Laut Mochizuki soll die standardmäßige Größe der Cartridges bei 16 Gigabyte liegen. Durch die passende Komprimierung könnten darauf 25 Gigabyte an Daten Platz haben, was einer Singlelayer-Blu-Ray-Disc entspräche. Sollte sich das Gerücht bestätigen, müsste man sich also keine Sorgen um fehlenden Speicherplatz machen, da Nintendo-Spiele in der Vergangenheit nur in Ausnahmefällen sehr viel mehr Speicher veranschlagten.