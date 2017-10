Die Switch ist für Nintendo gut gestartet, doch wie haben sich die Zahlen seither entwickelt? Diesbezüglich hat das Unternehmen nun abermals Auskunft gegeben - und darf so zufrieden sein, dass sogar die Prognosen noch einmal angehoben wurden.

Anlässlich der Bekanntgabe neuer Geschäftszahlen hat Nintendo nun auch die Verkaufszahlen seiner aktuellen Hardware 3DS und vor allen Dingen Switch aktualisiert. Bis zum 30. September 2017 hat die Switch mittlerweile eine Auslieferungsmenge von 7,63 Millionen Exemplaren erreicht. Der Handheld 3DS liegt zum gleichen Termin bei 68,98 Millionen Stück.

Die Zahlen sind für Nintendo äußerst erfreulich; zudem gilt es zu Bedenken, dass das Unternehmen vor allen Dingen im Heimatland Japan immer wieder mit Lieferengpässen zu kämpfen hatte und daher die Nachfrage mitunter nicht einmal vollends befriedigen konnte. Wäre die Situation hier besser gewesen, wären die Verkaufszahlen wohl nochmal eine Ecke höher ausgefallen.

Aufgrund der neuen Zahlen hat Nintendo auch die Verkaufsprognosen für die Switch im aktuellen Geschäftsjahr weiter angehoben. Bis zum Ende des Fiskaljahres am 31. März 2018 sollen dann satte 16,74 Millionen Switch über die Ladentheke gewandert sein. Damit hätte Nintendo binnen eines Jahres auch die Vorgängerkonsole Wii U bereits mit der neuen Hardware eingeholt. Zum Vergleich: Seit dem Launch im Jahr 2012 wanderten nur 13,5 Millionen Exemplare der Wii U über die Ladentheke.

Was die Spiele betrifft, so war - wenig überraschend - The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit 4,7 Millionen Verkäufen der Top-Seller. Auf den weiteren Rängen folgen Mario Kart 8 mit 4,42 Millionen und Splatoon 2 mit 3,61 Millionen verkauften Exemplaren.