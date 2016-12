Bekanntlich wird es am 13. Januar mehr Informationen zu Nintendo Switch geben - und zwar mitten in der Nacht. Bleibt ihr wach oder könnt ihr bis zum nächsten Tag warten?

Am 13. Januar um 5 Uhr morgens deustcher Zeit findet die Präsentation mit konkreteren Details zu Nintendos kommender Konsole Switch statt. Dabei werden sicherlich Preisgestaltung, der genaue Launch-Termin und ein Teil des Spiele-Line-ups präsentiert. Bisher sind nur wenige Titel bestätigt, darunter The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Bekannt ist nur, dass die Konsole zwei Monate später, im März in den Regalen stehen soll. Gemunkelt wird beispielsweise auch, dass der Bildschirm der mobilen Einheit berührungsempfindlich ist. Höchstwahrscheinlich wird auch der amiibo-Support nochmals unterstrichen.

Zu den Spielen gibt es folgende Vermutungen: Ein 3-D-Mario zum Launch sowie erweiterte Ports von Splatoon und Mario Kart 8. Der letzten, nicht offiziell bestätigen Informationslage nach, wird das neue Zelda nicht mehr zum Launch der Konsole erscheinen. Den Stream könnt ihr auf der offiziellen Nintendo Switch Website ansehen.