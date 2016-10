Nintendo kündigt Switch an. Die ehemals NX genannte Konsole setzt auf ein interessantes Konzept. Neben dem lange durchgesickerten Hybrid-Konzept macht Nintendo vor allem eines deutlich: Der Third-Party-Support ist zurück.

Es ist die Ankündigung, auf die nicht nur Nintendo-Fans gewartet haben. Nintendo hat soeben seine neue Konsole enthüllt. Der Codename NX wurde offiziell in Nintendo Switch umgetauft. Das grundlegende Prinzip basiert auf einem Bildschirm, in den rechts und links eine Controller-Komponente eingerastet wird. Zu Hause ruht das Display in einer Station und wird durch Anstecken der Controller mitgenommen. Die einzelnen Teile sind unterwegs auch als Steuereinheiten für mehrere Spieler verwendbar. Im Enthüllungstrailer ist aber auch ein konventioneller Controller zu sehen beziehungsweise ein Platzhalter, der zwischen beide Einheiten geklemmt werden kann.

Des weiteren hat sich bestätigt, dass Nintendo Switch Cardridges für Software nutzt. Das signalisierte bereits eine Großbestellung des Unternehmens im Sommer. Auf der Rückseite des Switch-Bildschirms befindet sich ein Kickstand, mit dem der Screen überall aufgestellt werden kann. Offenbar lassen sich mehrere Mini-Controller mit einem Switch Bildschirm, aber auch mehrere Switch-Einheiten untereinander verbinden. Das System ist also ganz klar auf Multiplayer-Spaß ausgelegt. Am Rande waren auch amiibo in dem dreiminütigen Video zu sehen, sie werden also höchstwahrscheinlich ebenfalls unterstützt.

Am wichtigsten ist aber für Nintendo Switch vor allem die Software. Natürlich durfte The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht fehlen. Darüber hinaus wurde überraschend The Elder Scrolls V: Skyrim gezeigt. Bethesda ist also mit an Bord. Auch ein neues Mario, das wie eine Fortführung von Super Mario 3D World aussah, ließ sich erspähen. Mit NBA möchte Nintendo auch Sportspielliebhaber für Switch begeistern. Wenngleich es unrealistisch ist, sieht Big N seine neue Hybrid-Konsole mit Splatoon offenbar als heißen Anwärter für die eSport-Szene. Eine umfangreiche Liste von Entwicklungspartnern wurde in Form einer Grafik veröffentlicht.

Die Technik im Inneren liefert Nvidia. Die Konsole verfügt über einen speziell entwickelten Tegra-Prozessor mit einer Nvidia-GPU, die auf der gleichen Architektur basiert wie die Grafikkarten des Herstellers. Nvidia hat zudem eine neue API namens NVN gestaltet, die speziell auf die Konsole abgestimmt ist, nebst überarbeiteter Physik-Engine, Tools und Libraries. Nvidia kann dabei auf die eigenen Erfahrungen mit dem hauseigenen Shield Android TV zurückgreifen, das es als Tablet und als Set-Top-Box seit geraumer Zeit gibt.

Leistungsdaten zum Innenleben der Switch wurden allerdings noch nicht benannt. Gerüchten zufolge könnte ein nagelneuer Tegra-X2-Chip mit einer GPU basierend auf der Pascal-Architektur, die aktuell in den Grafikkarten GTX 1050 bis 1080 werkelt, zum Einsatz kommen. Das klingt insofern wahrscheinlich, weil der Tegra X1 bereits in die Jahre gekommen und gegenüber aktuellen Konsolen nicht konkurrenzfähig ist.

Der Release-Zeitraum von Switch hat sich glücklicherweise nicht verschoben, wurde von März 2017 abgesehen aber leider auch nicht weiter konkretisiert. Der Preis wurde ebenfalls noch nicht präzisiert. Offenbar soll die Konsole endlich keinen Region Lock mehr haben. Folglich können Spiele aus dem Ausland importiert werden.