Ein weiterer Zelda-Ableger für die Nintendo Switch wird womöglich erscheinen. In einem Interview verkündete Aonuma diese freudige Botschaft.

In einem Interview deutete der Produzent Eiji Aonuma auf einen möglichen weiteren Zelda-Ableger für die Nintendo Switch hin. "Ich war nicht in der Lage alle neuen Funktionen der Nintendo Switch in das Spiel zu integrieren. Es besteht eine Möglichkeit, dass ein weiteres Zelda den Weg auf die Konsole finden wird", erklärt Aonuma.

Auf der E3 im letzten Jahr ließ Aonuma verlauten, dass es sich beim nächsten Ableger gegebenenfalls um einen Mehrspieler-Titel handeln könnte.

Auch Shigeru Miyamoto hat sich zu der Zukunft von Zelda geäußert. "Mr. Aonuma ist der Produzent von Zelda. Wenn wir keinen weiteren Teil entwickeln, dann hat er keinen Job mehr. Dies könnte seine Motivation für einen neuen Ableger sein", sagte er mit Humor.