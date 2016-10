Nintendo wird heute seine neue Konsole NX vorstellen. Was wissen wir bisher über Preis, Release, Name und Co.? Bevor wir heute um 16 Uhr Gewissheit haben werden, fassen wir noch einmal zusammen, was wir (nicht) wissen.

Für Nintendo-Fans geht heute ein langer Leidensweg zu Ende. Fast zwei Jahre, nachdem Satoru Iwata die dedizierte Gaming-Plattform mit dem Code-Namen NX in einem Atemzug mit der Öffnung gegenüber dem Mobile-Markt als Bekenntnis an das Kerngeschäft ankündigte. Heute, am 20. Oktober 2016 um 16 Uhr deutscher Zeit wird die noch völlig nebulöse Plattform enthüllt. Gerüchte, dass NX noch in dieser Oktoberwoche vorgestellt werden würde, gab es, doch sie wurden nur als weiterer Teil der überkochenden Gerüchteküche abgetan.

Aber was bekommen wir zu sehen? Dem japanischen NX-Enthüllungs-Tweet ist zu entnehmen, dass es sich um einen dreiminütigen Trailer handeln wird. Es wird also deutlich mehr sein als der offizielle Name oder eine Nahaufnahme eines Knopfes. Auf der Startseite von Nintendo of America gebraucht das Unternehmen überraschenderweise den Wortlaut "Nintendo's next home gaming system", obwohl alles für Hybridkonsole spricht. Drei Minuten sind nicht viel, also muss sich Nintendo auf das Wesentliche konzentrieren. Wie heißt das Gerät nun und wie funktioniert es. Das funktioniert am besten am Beispiel von Spielen.

Möglicherweise werden die ersten Titel für das Launch-Fenster angeteasert. Mario-NX gilt als heißer Kandidat. Aber auch Ubisoft scheint etwas im Ofen zu haben. Die Gerüchte, dass Beyond Good & Evil 2 für NX exklusiv entwickelt wird, erhärten sich, auch wenn der Release vermutlich erst im zweiten Konsolenjahr erfolgen wird. In Anbetracht der geringen Zeitspanne zwischen Enthüllung und Release ist es außerdem wahrscheinlich, dass der Veröffentlichungstag im März konkretisiert wird.

Neben der eigentlichen Beschaffenheit ist vor allem der Preis von Nintendo NX ein spannendes Thema. Wenn Nintendo ihn zu hoch ansetzt, könnte es die Konsole schwer gegenüber der Konkurrenz haben. Trotzdem schwanken Preis-Leaks zwischen 299 und 399 Euro. Das namen die weniger zahlungskräftigen Familien, die das Unternehmen ansprechen will, schon zum Launch des 3DS und der Wii U nicht gut auf, sodass bald Preissenkungen folgten.

Als so gut wie sicher gilt, dass NX auf Cardridges bauen wird. Das wurde immer wieder von anonymen Quellen gegenüber namhaften Gaming-Magazinen behauptet. Darüber hinaus soll Nintendo im Mai große Mengen an Memory-Chips bei dem auf derartige ROMs spezialisierten chinesischen Hersteller Macronix bestellt haben. Dabei soll es sich um 32nm-Ausführungen handeln (Zur News: Nutzt NX Cardridges?)

Ich bin jedenfalls absolut aufgeregt und entsprechend meiner Vorhersage von vor einigen Monaten wieder absolut gespannt darauf, um was es da gehen wird (Hier zum Artikel: Nintendo NX: Spannungsbogen überspannt).