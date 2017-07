Analyst Michael Pachter von Wedbush Morgen hat sich erneut zur möglichen Zukunft der Nintendo Switch geäußert und eine Prognose für die möglichen weltweiten Verkaufszahlen der aktuellen Nintendo-Konsole abgegeben.

Erst kürzlich äußerste sich Wedbush-Morgen-Analyst Michael Pachter in einer Ausgabe seiner „Pachter Factor Show“ zum erfolgreichen Verkaufsstart der Nintendo Switch. Dort stellte er auch die Prognose auf, dass Nintendo 2017 die Xbox One bei den Verkaufszahlen schlagen könne (Zur News: Analyst prognostiziert: Kann die Xbox One in 2017 schlagen). Doch auch für den gesamten Lebenszyklus der Nintendo Switch sieht Pachter die Möglichkeit eines großen Erfolges, auch wenn dieser nicht an die Nintendo Wii herankäme.

Demnach ist Pachter der Meinung, dass es der Switch in ihrem Lebenszyklus gut gehen wird. Der Analyst spricht sogar von 50 Millionen verkauften Exemplaren der Konsole, knüpft diese Einschätzung allerdings an einen sinkenden Preis. Derzeit kostet die Nintendo Switch in den USA etwa 300 US-Dollar und in Europa zirka 330 Euro. Gleichzeitig stellt sich Pachter auch die Frage, ob die Nintendo Switch die 100 Millionen-Marke schaffen kann. Daran glaubt der Analyst nicht, da das 20 Millionen verkaufte Konsolen im Jahr bedeuten würde und das sei nicht wahrscheinlich. Zehn Millionen hingegen seien pro Jahr für die nächsten fünf Jahre vorstellbar.

Damit widerspricht Pachter einer Einschätzung von Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima, der im Mai im Mai Switch-Wii-Vergleiche anstellte. Die Nintendo Wii verkaufte sich insgesamt über 100 Millionen Mal. Nintendo hat die Switch am 3. März weltweit veröffentlicht. Seit dem erfreut sich die Hybrid-Konsole großer Beliebtheit. Erst kürzlich konnte in Japan die Marke von 1 Millionen verkauften Nintendo Switch geknackt werden.