Analyst Mat Piscatella der NPD-Marktforschungsgruppe aus den USA, hält einen beachtlichen Marktanteil der Nintendo Switch im kommenden Jahr für möglich. Zumindest wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist.

Seit der Veröffentlichung Anfang März diesen Jahres erfreut sich die Nintendo Switch einiger Beliebtheit. Besonders in den USA und Japan ist die Konsolen vielerorts fast ständig ausverkauft und nur schwer zu bekommen. Angesichts dessen sind Analysen, die Hybrid-Konsole könne für Nintendo Erfolg versprechen, nicht neu. Nun äußerte sich Mat Piscatella von der NPD-Marktforschungsgruppe zur Switch.

Die aktuelle Nintendo-Konsole sei auf einem guten Weg, die Verkaufszahlen der Wii in den ersten zehn Monaten um etwa zwanzig Prozent zu übertreffen. Allerdings weist Piscatella gleichzeitig daraufhin, dass die Switch nicht direkt mit der Wii vergleichbar sei, da es sich mehr um eine „Core-Gamer“-Konsole als alle Nintendo-Plattformen seit dem GameCube handle.

Für 2018 sieht Piscatella die Chance, dass die Nintendo Switch vierzig Prozent des Marktanteils des kommenden Jahres für sich beanspruchen könnte. Allerdings stellt der Analyst dafür eine wichtige Bedingung, von der der Erfolg abhängig sein solle. Dabei handle es sich um die Veröffentlichung des Pokémon-Spiels für die Nintendo Switch. Nur wenn der vor einigen Monaten angekündigte, bisher nicht genauer vorgestellte Titel 2018 erscheint, sei der entsprechende Marktanteil möglich.

Weiter geht Piscatella darauf ein, dass man nicht genau wisse, wie hoch die Verkäufe von Wii und Switch hätten sein können, wäre es nicht zu Lieferengpässen gekommen. Das sei typisch für Launch-Jahre, aber Verkäufe seien Verkäufe und Statistiken eben Statistiken. Interessanterweise weist der Analyst auch daraufhin, dass die Wii anfangs eine hohe Nachfrage genossen habe, diese aber nach einiger Zeit eingebrochen sei. Dadurch sei es möglich, dass die Switch, selbst wenn sie hinter der Wii zurückbleibt, diese später dennoch einholen könne.

Ob das Pokémon-Spiel für die Switch im kommenden Jahr tatsächlich erscheint, bleibt abzuwarten. Bisher fehlen konkrete Informationen zu dem Titel. Mitte November berichtete ein Insider über ein umfangreiches Switch-Line-Up für 2018. Hier hieß es auch, dass Entwickler Game Freak gedrängt worden sei, Pokémon bereits im kommenden Jahr auf die Switch zu bringen. Das Spiel könnte sich stark von bisherigen Teilen der Reihe unterscheiden, zumindest wenn man einem Gerücht glaubt. Dieses besagt, dass ähnliche starke Änderungen wie etwa bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild auch bei Pokémon für die Switch geplant seien (Zur News: Bericht: Soll sich so stark ändern wie Zelda und Mario).