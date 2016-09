Möglicherweise hat eine britische Seite schon vorab den Preis von Nintendos kommender Konsole durchsickern lassen. Sollte er sich als richtig erweisen, fällt er etwas höher aus als manchen Nintendo-Fans möglicherweise lieb ist.

Nachdem es letzte Woche Gerüchte dazu gab, dass Nintendo die europäischen Händler zu einem Treffen eingeladen hat, scheint es heute einen Leak zum Preis der Nintendo NX zu geben. So berichten die Kollegen von MyNintendoNews darüber, dass der britische Händler Tesco temporär eine Seite zur neuen Konsole der Japaner online gestellt hat, auf der auch ein Preis angegeben war. Dieser soll bei 349,99 Pfund gelegen haben. Umgerechnet also knapp 400 Euro.

Natürlich ist dieser Preis nicht offiziell und ihr solltet das als Gerücht behandeln, bis es offizielle Informationen gibt. Es ist gut möglich, dass es sich dabei lediglich um einen Platzhalter handelt. Nintendos Wii U kostete zum Start in der teuersten Ausführung 350 Euro. Dass das Unternehmen, das eigentlich Familien ansprechen will, weit mehr veranschlagen will, ist unwahrscheinlich.