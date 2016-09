Wurde auf den offiziellen Shop-Seiten von Nintendo aus Versehen der Termin der NX bekanntgegeben?

Möglicherweise wurde Nintendo erneut Opfer eines Leaks. Doch dieses Mal handelt es sich nicht um vermeintliche Details zur nächsten Konsole der Japaner, sondern um den möglichen Release-Termin der Nintendo NX.

Wie zur E3 bekanntgegeben wurde, soll es pünktlich zum Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild auch amiibos zu dem Titel geben. Zu diesen Figuren wurde nun ein Release-Termin auf den offiziellen europäischen Seiten von Nintendo entdeckt, wie ein User auf Reddit entdeckt hat.

So sollen diese am 04. März 2017 erscheinen. Da gemunkelt wird, dass am selben Tag auch das passende Spiel zu den Figuren sowie die neue Konsole erscheint, könnte das Datum auch als Launch-Termin der NX in Frage kommen.

Jedoch solltet ihr beachten, dass es sich dabei bisher nur um ein Gerücht handelt. Wir halten euch auf dem Laufenden.