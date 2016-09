Noch immer fehlen handfeste Informationen zur Hardware der NX-Konsole. Für Spiele-Entwickler sei die Konsole ein kompletter Reboot, der an alte Konsolen wie die Wii und NES anknüpfen würde.

Bereits im Frühjahr 2017 will Nintendo seine neue NX in den Handel werfen, doch bis heute beschränken sich die Informationen rund um den kleinen Japaner auf Gerüchte und Andeutungen des Herstellers. Dass die NX die Wii U beerben soll, steht so gut wie fest, nun gibt es zumindest indirekt erste Eindrücke von Spiele-Entwicklern.

Im jüngsten Podcast "Nintendo Voice Chat" erzählte Peer Schneider von IGN über Gespräche mit Spiele-Entwicklern. Laut ihnen sei die NX ein "kompletter Reboot", da die Konsole Handheld und Wohnzimmerkonsole in einem Gerät vereinen würde. Die Japaner könnten damit an klassische Konsole wie die Wii, NES und SNES anknüpfen. Auch die Rückbesinnung zu Cartridges sei ein Indiz für den Reboot.

Dafür spricht das bisher bekannte Hardware-Konzept der NX. Für unterwegs sollen Controller an die Bildschirm-Seiten angeschlossen werden, zu Hause sei dagegen die Kombination mit einem klassischen Controller und externem Bildschirm möglich. Eine Präsentation der NX wird in nächster Zeit erwartet.