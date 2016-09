Nintendo-Experte Peer Schneider von IGN hat einige Gerüchte zur Nintendo NX analysiert und kommentiert.

Die Welt ist momentan voller Gerüchte zur Nintendo NX, daher ist es ziemlich interessant, dass sich Peer Schneider, seines Zeichens Redakteur beim US-Magazin IGN, im Rahmen des Nintendo Video Chats Zeit genommen hat, ein paar Spekulationen zu analysieren und zu kommentieren.

So geht er zu 100 Prozent davon aus, dass die Konsole auf Module setzen wird, da die NX eine Konsole sein wird, die ihr mobil und am TV betreiben könnt. Auch scheint die Einführung eines Share-Buttons sicher zu sein. Skeptisch ist er hingegen, was die Teilung des D-Pads angeht. So war gerade dieses Steuerungselement eine der Sachen, welche bei den Nintendo-Konsolen von hoher Qualität und sehr präzise gewesen ist.

Die zusätzlichen Controller, die an die NX angeschlossen werden können, sollen keine allzu hohe Qualität haben. In etwa sollen sie sich wie der Nunchuk der Wii anfühlen und vor allem als "Reise-Controller" eine Rolle spielen. Diese sollen außerdem über Infrarot mit dem Gerät verbunden werden.

Außerdem ist sich Schneider sicher, dass das mobile Teil der Konsole mit einer Auflösung von 720p daher kommen wird. Dieses kann, wie bereits erwähnt, an ein Dock angeschlossen werden, damit man seine Spiele auch auf dem TV zocken kann. Diese Docking-Station kann dabei mit stärkerer Hardware ausgestattet werden und sich so technisch weiterentwickeln.

Insgesamt wird die Konsole als ein "Reboot" für Nintendo angesehen und man möchte tatsächlich zu den erfolgreichen Zeiten eines NES, Super Nintendos oder der Wii zurückkehren. Ihr solltet jedoch beachten, dass es sich dabei immer noch nur um Gerüchte handelt und ihr erst zur offiziellen Enthüllung sicher sein könnt, um was es sich bei der Nintendo NX tatsächlich handelt. Wir halten euch auf dem Laufenden.