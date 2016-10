Ein verifizierter Händler hat Informationen zur Nintendo NX geteilt, die ihm bisher bekannt sind. Unter anderem spricht er über den Preis und das Marketing.

Lange Zeit gab es keine geleakten Informationen mehr zur Nintendo NX, doch nun ist ein neuer Leak aufgetaucht. So hat ein Händler, der von dem Reddit-Team als vertrauenswürdig verifiziert wurde, sein Wissen bezüglich der neuen Nintendo Konsole eben auf Reddit geteilt.

So wurden vier Bereiche rund um das Gerät angesprochen. Zuerst war das Marketing an der Reihe. Dort soll das Motto "Interact with your game on the go" als Hauptmotiv feststehen. Als Kaufmotivation wird das Motto mit Mario als Launch-Titel gekoppelt. Während die Läden im Februar Demo-Systeme erhalten sollen, soll die Konsole mit mindestens vier First-Party-Titeln an den Start gehen. Als Preis wird dabei 299,99 Dollar genannt, welchen wir wohl so eins zu eins in Euro übernehmen könnten.

Bereits zum Launch soll es Bundles geben, deren Inhalte bisher jedoch noch nicht bekannt sind. Der Preis soll sich dabei bei etwa 399,99 Dollar einpendeln. Außerdem ist bereits klar, dass die Spiele auf Modulen erscheinen werden. Eine Überraschung ist, dass es wohl die Möglichkeit geben wird, Videomaterial in 4K-Auflösung zu streamen. Bei Spielen soll stets eine Full-HD-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde erreicht werden, während der Handheld mit einer Auflösung von 900p laufen soll.

Auch gibt es zur Verpackung bereits Informationen. So soll diese ein wenig größer als die der Wii U, jedoch dem Stil nachempfunden sein. Das Farbschema wird dabei von Weiß und Blau dominiert. Bisher trägt die Verpackung noch den Namen NX, wobei man davon ausgehen kann, dass dieser Name sich noch ändern kann. Das Bild der Konsole auf der Verpackung war nur verschwommen zu sehen, sodass der Händler nichts zum Aussehen sagen konnte.

Auch wenn die Informationen sehr umfangreich und detailliert sind, solltet ihr beachten, dass es noch keine offiziellen Informationen gibt und es sich dabei nur um Gerüchte handelt.