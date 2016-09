Immer mehr Personen scheinen Zugriff auf die Nintendo NX zu erhalten. Ein Entwickler gab bekannt, dass er ein NDA dafür unterschreiben musste.

So langsam aber sicher geht es in die heiße Phase, was die Nintendo NX angeht. Denn jetzt bekommen auch Indie-Entwickler eine Präsentation der Konsole, um in Zukunft Titel für die Plattform zu entwickeln.

So hat Entwickler Stephen Dinehart auf seinem Twitter-Account einen Tweet verfasst, der darauf schließen lässt, dass er ein NDA unterzeichnen musste, damit er die neue Konsole der Japaner sehen darf. Normalerweise mag er sowas nicht, jedoch erfüllt ihn bei Nintendo so ein Abkommen mit Freude.

Signed a lot of NDAs in my life- I'm not a big fan, but every time @Nintendo asks I have nothing but pure joy. #Nindie #NintendoNX #indiedev