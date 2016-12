Seit geraumer Zeit ist das Nintendo Classic Mini NES auf dem Markt, doch wie verkauft es sich eigentlich außerhalb von Japan? Wir haben die Antwort für euch.

Seit November ist das Nintendo Classic Mini NES im Laden erhältlich und verkauft sich wie geschnitten Brot. Doch bisher gab es noch keine Verkaufszahlen zu der Mini-Konsole. Nun hat sich jedoch das Marktforschungsinstitut NPD Group zu den Verkäufen in den USA zu Wort gemeldet.

So soll sich die Konsole, die am 11. November erschienen ist, über den vergangenen Monat hinweg 196.000 Mal verkauft haben. Grund dafür soll sein, dass es schwierig sei, eine vergleichbare Retro-Konsole in dem Format zu finden. Da es jedoch noch immer Probleme bei der Versorgung des Einzelhandels mit der Konsole gibt, könnten die potentiellen Verkäufe höher sein. Jedoch hat Nintendo versprochen, dass es einen stetigen Nachschub an dem Nintendo Classic Mini NES geben soll.