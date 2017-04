Schock: Keine weiteren NES-Exemplare in Europa

Es gibt schlechte Nachrichten für euch, falls ihr auf der Suche nach einer Nintendo Classic Mini NES sein solltet.

Nachdem die vergangenen Monate des NES aus der Nintendo-Classic-Mini-Serie vor allem von Lieferengpässen bestimmt wurde, folgt nun eine weitere Hiobsbotschaft für Fans der Mini-Konsole, die bislang einfach kein Glück hatten.

Nachdem in der vergangenen Woche bekannt gegeben wurde, dass keine weiteren Exemplare für den amerikanischen Markt hergestellt werden, folgte nun ein Statement für Europa. Nintendo of Europe lässt vermelden, dass auch in unseren Gefilden keine neuen Exemplare mehr produziert werden. Das bedeutet, dass sich Interessenten noch schnell bemühen sollten, eine der begehrten Konsolen aufzutreiben.