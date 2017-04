Nach dem großen Erfolg des NES Mini hat Nintendo offensichtlich schon Pläne für einen Nachfolger. Der Produktionsstop der kleinen Konsole markiert demnach auch den Start für den Nachfolger – das SNES Mini. Der kleine Super Nintendo soll zum Weihnachtsgeschäft 2017 erscheinen.

Der NES Mini von Nintendo hat zum letzjährigen Weihnachtsgeschäft eingeschlagen wie eine Bombe. Umso überraschender kam für viele der Produktionsstop in der vergangenen Woche. In einem Gespräch mit der Seite Eurogamer, gab Nintendo an, dass der Stop auch einen bestimmten Grund habe. Demnach will Nintendo sehr bald den Nachfolger in Produktion schicken. Wenig überraschend handelt es sich dabei um den SNES Mini, der zum Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr erscheinen soll. Seit der Meldung über den weltweiten Produktionsstop steigen die Preise auf ebay und anderen Plattformen enorm an.

Eurogamer ist bekannt dafür, sehr gute Kontakte zu Nintendo zu haben. Die Seite berichtete damals schon sehr frühzeitig und detailliert über den letztlich Realität gewordenen Aufbau der Nintendo Switch. Man kann also durchaus davon ausgehen, dass die Informationen korrekt sind und Nintendo bereits am SNES Mini arbeitet.

Bereits letzte Woche erklärte Nintendo, dass der NES Mini nicht als Produkt geplant war, dass permanent auf dem Markt vorhanden ist. Mit dem großen Erfolg hatte man bei Nintendo allerdings nicht gerechnet und produzierte nur eine relativ kleine Menge der begehrten Konsolen. Dadurch bildete sich schnell ein Markt auf eBay, wo die kleinen Konsolen zu horrenden Preisen über den Tisch gingen. Bleibt zu hoffen, dass Nintendo dieses Mal besser plant.

Über die Spiele, die das SNES Mini bieten soll, ist bisher noch nichts bekannt. Mögliche Titel gibt es viele, hatte das Super Nintendo doch eine ganze Palette an namenhaften und interessanten Perlen zu bieten. Darunter die Donkey-Kong-Country-Reihe oder der immer noch bei so vielen Fans beliebte Ableger von The Legend of Zelda: A Link to the Past.