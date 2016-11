Nachdem in der Vergangenheit angekündigt wurde, dass das Nintendo Classic Mini NES stetig Nachschub erhalten soll, gibt es nun Details zur ersten Nachlieferung.

Falls ihr zu den enttäuschten Spätkäufern gehört, die bisher noch kein Exemplar des Nintendo Classic Mini NES zu einem vernünftigen Preis finden konnten, gibt es gute Nachrichten für euch. Nachdem bereits angekündigt wurde, dass es stetig Nachschub der Mini-Konsole geben soll, hat Nintendo weitere Infos veröffentlicht.

So gibt das Unternehmen bekannt, dass man an der Nachlieferung der kleinen Konsole arbeitet. Man möchte den Handel bis Weihnachten und Frühjahr 2017 mit weiteren Exemplaren versorgen. Es besteht also nicht die Not, das Gerät bei einem Reseller für exorbitante Preise zu kaufen. Mehr als 70 Euro wird in wenigen Wochen also keiner ausgeben müssen, um alte Retro-Gefühle aufleben zu lassen.