Night In The Woods

Der Titel Night In The Woods wurde verschoben. Die Entwickler benötigen noch weitere Zeit für die Fertigstellung des Abenteuer-Plattformers.

Die Entwickler von Infinite Fall haben bekanntgegeben, dass der Titel Night In The Woods verschoben wurde. Der Abenteuer-Plattformer sollte ursprünglich bereits am 10. Januar erscheinen. Das dreiköpfige Team benötigt aber noch weitere Zeit für den Feinschliff des Titels.

Ihr schlüpft in die Rolle der Katze Mae, die in der Ortschaft Possum Springs verschiedene Mysterien aufdeckt. Night In The Woods erscheint am 11. Februar für PC, Mac, Linux und PlayStation 4.