Night in the Woods

Für das charmante Adventure Night in the Woods hat das Entwicklerstudio Infinite Fall gleich mehrere Neuigkeiten in petto.

Am 13. Dezember erscheint demzufolge die "Weird Autumn Edition" von Night in the Woods auf PC und PlayStation 4. Das große Update erweitert den Titel um neue, nicht näher genannte Inhalte und wird für Besitzer des Originals kostenlos sein.

Am gleichen Tag feiert Night in the Woods außerdem sein Debüt auf der Xbox One. Neben dem Hauptspiel werden natürlich auch alle Inhalte der "Weird Autumn Edition" direkt enthalten sein.

Bei PC, PS4 und Xbox One soll es aber nicht bleiben. "Seid gespannt auf Neuigkeiten bezüglich einer anderen Konsole, die ich aus Gründen nicht erwähnen darf, aber ihr wisst, von welcher Konsole ich rede", twitterten die Macher. Bis zur Ankündigung des Spiels für Nintendo Switch ist es also offenbar nur noch eine Frage der Zeit.