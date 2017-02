Night In The Woods

Night In The Woods zählt zu den ersehntesten Indie-Veröffentlichungen in diesem Jahr. Der Release auf der PS4 wird aber zunächst weiter auf sich warten lassen.

Eigentlich hätte die Wartezeit in dieser Woche ein Ende haben sollen. Für den 21. Februar 2017 war Night In The Woods auf der PlayStation 4 sowie dem PC bereits bestätigt. Zumindest PS4-Gamer werden sich nun doch aber noch einmal etwas länger gedulden müssen, sofern diese in Europa ansässig sind.

Wie Infinite Falls via Twitter angekündigt hat, wurde der europäische PS4-Veröffentlichungstermin nun kurzerhand noch einmal um eine Woche verschoben. Hierzulande wird das Spiel für die Sony-Konsole also erst ab dem 28. Februar 2017 zu haben sein. Dafür sollen einige "zufällige Faktoren" verantwortlich sein, heißt es als Begründung.