Square Enix will wieder ganz offiziell das PlayStation-3-Kult-RPG Nier verkaufen. Nachdem die Nachfrage und damit die Preise nach der Veröffentlichung von NieR: Automata durch die Decke geschossen sind, will man nun selbst wieder Exemplare pressen und über den hauseigenen Online-Store zu vertreiben. Die Warteliste im Store ist geöffnet.

Gute Nachrichten für alle, die schon immer NieR nachholen wollten, aber von den Preisen, die für gebrauchte Versionen ausgerufen wurden, abgeschreckt waren. Square Enix will, um den Release von NieR: Automata angemessen zu feiern (und natürlich, um etwas an dem gewachsenen Interesse selbst zu verdienen), wieder selbst den JRPG-Hit im hauseigenen Online-Store verkaufen. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass das Spiel auch genügend Abnehmer findet, hat der Publisher allerdings erst einmal eine Warteliste geöffnet, auf der ihr euch eintragen könnt.

Erst, wenn genug Interessenten vorhanden sind, wird Square Enix das Spiel wieder in den Druck geben und offiziell an alle Vorbesteller ausliefern. Zu haben ist NieR für relativ schmale 29,99 €. Weitaus günstiger also als das, was Privatleute für eine Kopie von NieR verlangen.

In die Warteliste eintragen und Nier vorbestellen könnt ihr über die Seite des Online-Stores von Square Enix.