Square Enix hat mit seinem aktuellen Titel NieR: Automata ins Schwarze und durchaus einen Volltreffer gelandet, wie frühe Verkaufszahlen des Spiels nun unterstreichen.

NieR: Automata von PlatinumGames und Square Enix ist noch gar nicht mal so lange am Markt, dennoch gibt es nun eine erste Erfolgsmeldung in Sachen Verkaufszahlen. Wie der Publisher bestätigte, wurde der Titel mittlerweile mehr als eine Million Mal weltweit ausgeliefert oder in digitaler Form verkauft.

Das Action-RPG von PlatinumGames wurde erst am 23. Februar in Japan und im März dann auch in hiesigen Gefilden für PS4 und PC veröffentlicht. Allein Japan knackte man in der ersten Verkaufswoche damals fast die Marke von 200.000 Verkäufen. Wer bislang noch einen Bogen um den Titel gemacht hat, der kann sich via PlayStation Store anhand einer spielbaren Demo weiterhin selbst von diesem überzeugen.