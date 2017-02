In einem aktuellen Interview hat sich der Produzent von NieR: Automata zu einer möglichen Umsetzung des Titels für die Xbox One geäußert.

Im März ist es soweit und Spieler auf PC und PlayStation 4 können in die Welt von NieR: Automata starten. Doch wie sind die Chancen darauf, dass das Spiel auch auf der Xbox One erscheint? In einem Interview hat sich Produzent Yosuke Saito dazu geäußert. Besitzer der Microsoft-Konsole sollten sich nach aktuellen Angaben keine allzu großen Hoffnungen machen.

Momentan existieren keine Pläne für eine Umsetzung auf die Current-Gen-Konsole von Microsoft. Grund dafür sei, dass die Plattform in Japan nicht genügend verbreitet ist. Weiterhin konnte man so die gesamte Entwicklung auf die zwei existierenden Versionen konzentrieren. Dieses Vorgehen soll sich positiv auf das Produkt ausgewirkt haben, so Saito.