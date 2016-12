Während der PlayStation Experience hat Square Enix am Wochenende den Erscheinungstermin von NieR: Automata auf der PlayStation 4 bekanntgegeben. Doch wie steht es eigentlich um die PC-Fassung?

NieR: Automata wurde nämlich nicht nur für die Sony-Konsole, sondern auch für den PC angekündigt. Zum Release für diese Plattform hat man sich am Wochenende aber zunächst nicht geäußert, hat dies aber nun nachgeholt.

So hat Square Enix nun ergänzt, dass auch die Veröffentlichung via Steam am gleichen Tag erfolgen soll, wie der Konsolen-Release. In Nordamerika wird es folglich am 07. März und in Europa am 10. März 2017 soweit sein. Anbei könnt ihr euch nochmal den neuen PSX-Trailer vom Wochenende zu Gemüte führen, um euch vorzubereiten.