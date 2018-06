Seit März letzten Jahres war NieR: Automata bereits für PC und PS4 erhältlich und feierte auf beiden Plattformen überraschend große Erfolge. Jetzt dürfen sich weitere Spieler auf den Titel freuen.

Noch vor dem Start der Pressekonferenzen von Microsoft und Square Enix gab es nun kurz vor der E3 Nachrichten für Xbox-One-Inhaber: Der Rollenspiel-Erfolg NieR: Automata wird für die Heimkonsole der Redmonder umgesetzt.

Square Enix hat nun die "Become as Gods Edition" des Titels angekündigt. Diese erscheint für die Xbox One am 26. Juni 2018. Neben dem Hauptspiel werden in dieser neuen Fassung für die Microsoft-Konsole alle bisherigen DLC-Pakete enthalten sein. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Die Inhalte im Überblick:

NieR:Automata

The 3C3C1D119440927 Expansion

Grimoire Weiss Pod

Retro Red Pod Skin

Retro Grey Pod Skin

Cardboard Pod Skin

The Machine Lifeform Mask Accessory