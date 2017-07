Patch für PC-Version ist in Arbeit

Viele Probleme mit der PC-Version von NieR: Automata sollen bald der Vergangenheit angehören.

Seit der Veröffentlichung des Action-Rollenspiels am 17. März haben sich zahlreiche Probleme angesammelt, auf eine Lösung derer mussten Fans bisher warten. Publisher Square Enix versicherte aber nun in einem Statement, es werde fieberhaft an einem Patch gearbeitet.

"Square Enix und PlatinumGames arbeiten mit PC-Geräteherstellern wie AMD zusammen, um die Probleme mit der Steam-Version zu addressieren, weil einige der Probleme nicht allein von Square Enix und PlatinumGames gelöst werden können", so das Statement. "Mit AMD's Hilfe haben Square Enix und PlatinumGames einige der Probleme erfolgreich gelöst und wir hoffen, mit anderen Hardware-Herstellern ähnliche Ergebnisse zu erzielen. Wir wissen eure anhaltende Geduld und Unterstützung für NieR: Automata zu schätzen."

Weitere Einzelheiten zu dem kommenden Patch liegen aktuell noch nicht vor.