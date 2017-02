Im Rollenspiel NieR: Automata sorgt ein bestimmter Gegenstand für Aufruhr in der Spielergemeinde. Dieser soll nun in einem folgenden Patch umbenannt werden.

In Japan ist NieR: Automata bereits erhältlich und ein bestimmtes Item verärgert jetzt die Spielergemeinde. So kann man einen Müll-Gegenstand namens "NIN64" angeln. Es stellt sich nun die Frage, ob es sich um einen Scherz der Entwickler bezüglich des Nintendo 64 oder eine Anspielung auf das "MIM46", ein Anti-Flugzeug-System der 50er-Jahre, handelt. Der Producer Yosuke Saito hat via Twitter bereits angekündigt, dass ein kommender Patch nicht nur Bugs beheben wird, sondern auch ein Item umbenennen wird.

In Europa erscheint NieR: Automata am 10. März für die PlayStation 4. Eine PC-Version ist ebenfalls in Entwicklung und soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.