Die Entwickler von NieR: Automata werden in Kürze neue Einblicke in einem Livestream gewähren. Der Titel ist für das Frühjahr 2017 angekündigt.

Der Publisher Square Enix hat einen Livestream mit den Entwicklern von NieR: Automata angekündigt. Dieser wird am 26. Oktober um 13 Uhr deutscher Zeit via YouTube übertragen. Mit dabei sind Producer Yosuke Saito, Director Yoko Taro und Designer Takahisa Taura von Platinum Games. Vor kurzem wurde außerdem eine Umfrage gestartet, in der nach Interesse an einer Konsole im Design des Spiels gefragt wird (wir berichteten).

NieR: Automata erscheint im Frühjahr 2017 für PlayStation 4 und PC. Eine Demo ist für Ende 2016 angekündigt.