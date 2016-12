Auf der PlayStation Experience wurde endlich der Erscheinungstermin von NieR: Automata genannt. In Europa wird es am 10. März 2017 soweit sein; dann können Sammler auch auf eine limitierte Edition zurückgreifen.

Per Pressemitteilung kündigte Square Enix heute die limitierte Black Box Edition des Spiels für die PlayStation 4 an. Diese wird nur in begrenzter Stückzahl über den Square Enix Online Store erhältlich sein.

Die Black Box Edition erscheint in einer schwarzen Sammler-Box und beinhaltet neben dem Spiel selbst auch eine edle Sammlerfigur von 2B, ein 64-seitiges Artbook mit Hardcover, welches Illustrationen aus dem Spiel zeit, eine exklusive Steelbook-Hülle mit Bildern des Künstlers Akihiko Yoshida (Final Fantasy XV, Bravely Default) sowie den Soundtrack mit 13 live aufgenommenen Songs aus beiden Teilen der Reihe, komponiert von Keiichi Okabe. Auch gibt es zusätzliche Bonus-DLCs wie eine Maschinen-Maske und diverse Pod-Skins.

Wie Square Enix zudem ankündigt, sollen in Kürze weitere Editionen mit teils exklusiven Inhalten bestätigt werden.