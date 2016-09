Ihr könnt das kommende NieR: Automata auch von der Künstlichen Intelligenz für euch spielen lassen.

Falls ihr euch öfter wünscht, dass doch lieber der Computer für euch zocken soll, solltet ihr ein Auge auf NieR: Automata werfen. So wird berichtet, dass es in dem Titel einen "Auto Mode" geben wird, in dem die KI die Kontrolle über eure Figur übernimmt. Dabei greift der Computer auf die komplette Liste an Angriffen zurück, ihr müsst nur sicher gehen, dass ihr eure Waffe stetig verbessert.

Weiterhin können ergänzende Parameter festgelegt werden, die beispielsweise festlegen, dass nur Schwert-Attacken genutzt werden sollen. Dieser Modus wird jedoch nur im einfachen Schwierigkeitsgrad zur Verfügung stehen.