Gut für Ungeduldige: Die japanische Fassung von NieR: Automata wird auch englische Untertitel bieten. Welche Sprachen sind noch an Bord?

Für ungeduldige Naturen hat VG247 jetzt eine gute Nachricht: Die japanische Fassung von NieR: Automata, die bereits übermorgen erscheint, wird nämlich englische Untertitel bieten. Wer also vor lauter Vorfreude auf das Androiden-Abenteuer nicht mehr ruhig schlafen kann, darf bedenkenlos zum Import greifen und wird alles verstehen. Zudem sind französische, italienische, spanische und sogar deutsche Untertitel an Bord.

Ob sich der Aufwand allerdings wirklich lohnt oder man sich nicht vielleicht doch einfach etwas in Geduld üben sollte? Zum einen dürfte der Import nicht gerade billig sein und zum anderen erscheint der Titel in hiesigen Gefilden bereits am 10. März, also nur 15 Tage später.

Wie gut wir es diesbezüglich heute haben, zeigt auch ein Blick in die Vergangenheit, denn selbst zu Zeiten der PS3 oder Xbox 360 mussten wir mitunter noch Monate nach der Veröffentlichung in Japan auf einen Release in Europa warten. Vor allem der sich rasch etablierende digitale Onlinevertrieb sorgte dann aber für immer mehr weltweite Simultanveröffentlichungen.