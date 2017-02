Frohe Kunde für alle Spieler, die sehnsüchtig auf den PS4-Titel NieR: Automata warten: Die Entwicklungsarbeiten wurden nun abgeschlossen.

Der pünktlichen Veröffentlichung von NieR: Automata steht nun nichts mehr entgegen. Der Titel aus dem Hause Square Enix hat nun offiziell den Gold-Status erreicht; die Entwicklungsarbeiten wurden damit pünktlich abgeschlossen.

Die frohe Botschaft wurde von Producer Yosuke Saito persönlich via Twitter überbracht. Interessant: Laut Saito hat man den Gold-Status intern bereits seit einiger Zeit erreicht, nun erfolgte lediglich die (verspätete) Ankündigung dieses Umstands.

NieR: Automata wird damit pünktlich am 23. Februar in Japan sowie am 10. März 2017 bei uns erscheinen. Der Termin trifft ausschließlich auf die PS4-Fassung zu; die ebenfalls geplante PC-Variante wurde noch nicht datiert.