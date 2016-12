Die Demo zu NieR: Automata wurde wie versprochen auf dem PlayStation Network veröffentlicht und steht für euch zum Download bereit.

Wie angekündigt, wurde bereits gestern die Demo zu NieR: Automata im PlayStation Network veröffentlicht. Diese bringt beim Download satte 4,4 Gigabyte auf die Waage und lässt euch einen Blick in den Titel werfen.

In der Probierversion schließt ihr euch den Androiden 2B und 9S in einem erbitterten Kampf an und habt das Ziel, eine dystopische Welt von den mächtigen Maschinenwesen zurückzuerobern. Erscheinen soll der Titel am 10. März 2017 für die PlayStation 4, während die PC-Fassung noch keinen Termin spendiert bekommen hat.

Wir konnten die Demo schon ein paar Tage früher spielen und schildern euch unsere Eindrücke in unserer NieR: Automata Vorschau.