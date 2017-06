NieR: Automata entpuppte sich im März dieses Jahres durchaus als Überraschungserfolg. Fans des Franchise dürfen sich nun auch auf eine anderweitige Umsetzung freuen.

Das Spiel aus dem Hause PlatinumGames wird künftig auch als Buch umgesetzt. Ein entsprechendes Produkt wurde nun über den offiziellen japanischen Twitter-Account zum Spiel angekündigt.

In Japan soll das gute Stück ab dem 05. August 2017 erhältlich sein; eine weltweite Veröffentlichung des Buches wurde indes noch nicht angekündigt. In diesem sollen Fans der Reihe die Chance erhalten, noch mehr über die Charaktere aus dem Hauptspiel in Erfahrung bringen zu können. Das Projekt wird von Game Director Yoko Taro überwacht; geschrieben wird dieses von Jun Eishima, der bereits einige andere Bücher zu Videospielen verfasst hat.