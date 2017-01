Bisher ist nur geplant NieR: Automata auf den PC und die PlayStation 4 zu bringen. Doch wie schaut es mit einer Version für die Nintendo Switch aus?

Im Rahmen einer Fragerunde auf Facebook, hatten Fans die Chance, ihre Fragen an die verantwortlichen Entwickler von NieR: Automata zu stellen. So hat sich der Designer Takahisa Taura auch der Frage zu einer potentiellen Version für die Nintendo Switch gestellt. Schließlich sind Nintendo und Platinum prinzipiell gut verknüpfte Partner.

Dabei kam heraus, dass die Jungs und Mädels von Platinum Games Lust darauf hätten, das Spiel auf die neue Nintendo Konsole zu bringen. Jedoch müsste der Publisher Square Enix das Projekt finanzieren. Scherzhaft merkte er an, dass man unter diesen Umständen auch an einer Version für das Super Nintendo arbeiten würde. Wegen der eher belasteten Vergangenheit zwischen Nintendo und Square Enix im Hinblick auf Final Fantasy wird sich zeigen müssen, ob Square wieder genügend Vertrauen gewinnt, um abzuwägen, ob eine solche Finanzierung überhaupt in Frage käme. NieR: Automata erscheint am 10. März.