In Ni no Kuni 2 steht der junge König Evan im Mittelpunkt. Dieser möchte jedoch nicht das Königreich seines Vaters übernehmen, sondern ein eigenes aufbauen. Wir haben das zauberhafte JRPG auf der gamescom angezockt.

Selbstverständlich bildet der simple Plot nur die Ausgangssituation für ein erneut fantasievolles Rollenspiel. Auf seinem Weg trifft der kleine Monarch auf neue Mitstreiter, aber auch zahlreiche Gegenspieler. Und selbstverständlich werden Unmengen von Monstern bekämpft.

Über die Oberwelt bewegt ihr euch und eure Kameraden aus einer isometrischen Perspektive. Trefft ihr auf die dort herumstreunenden Gegner, wechselt das Spiel in eine Third-Person-Ansicht. Ihr steuert Evan frei umher, greift mit Schwerthieben einzelne Feinde an oder aktiviert verschiedene Zauber. Eure Party attackiert selbständig und hilft auch mal mit einem Heilzauber aus. Besiegte Gegner spenden ganz klassisch Erfahrungspunkte und Items. Selbstverständlich trefft ihr auch auf dicke Bosse: Bei unserer Anspiel-Session nahmen wir es mit einem gewaltigen Feuerdrachen auf, der sich aus einem Lavasee erhob.

Erschafft ein Königreich

Neben der Story beinhaltet Ni No Kuni 2 zwei weitere Modi. Skirmish ist ein Action-Strategie-Part, in welchem ihr verschiedene Truppen befehligt. Aus der Iso-Sicht lauft ihr in Gestalt von Evan übers Schlachtfeld und bekämpft gegnerische Verbände. Eure Krieger setzten sich unter anderem aus Schwertkämpfern und Bogenschützen zusammen, die ihr mit den Schultertasten verschiebt. So positioniert ihr jeden Truppenteil optimal und versucht gleichzeitig, Evan zu schützen. In diesem Modus erledigte Quests bringen euch Vorteile in der Story, beispielsweise kommen neue Leute ins Königreich. Letzteres verwaltet ihr im Kingdom-Modus. Hier baut ihr besagtes Königreich mit neuen Gebäuden aus und kümmert euch um das Wohl der Einwohner.

In den Kämpfen und Zwischensequenzen wirkt Ni No Kuni 2 erneut wie ein spielbarer Anime – das Design ist wunderbar bunt und verspielt. Dagegen fällt die Iso-Perspektive mit ihren Kopffüßler-Charakteren und groben Umgebungen ab. Akustisch wird voraussichtlich ein toller Soundtrack mit sowohl ruhigen als auch treibenden Themen geboten.