Die Veröffentlichung des Sequels Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs lässt ja ohnehin schon länger auf sich warten, nachdem das Release-Datum auf den 19. Januar 2018 verschoben wurde. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht ist.

Leider Gottes werden sich Fans von Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs aller Voraussicht nach auf eine weitere Verzögerung einstellen müssen. Zwar steht eine offizielle Ankündigung und Bestätigung seitens Bandai Namco noch aus, mehrere Spieler im Netz haben aber bereits eine E-Mail mit der Info über eine weitere Verschiebung erhalten.

Konkret handelt es sich dabei um US-amerikanische Vorbesteller bei Best Buy, die vom Händler nun per E-Mail darüber in Kenntnis gesetzt wurden, dass der Titel nicht wie zuletzt geplant im Januar erscheinen wird. Stattdessen wird in der Mail konkret der 09. März 2018 als neues Release-Datum angeführt.

In Anbetracht dessen, dass der Händler aktiv tätig wurde und E-Mails verschickt hat, spricht eher weniger für ein Versehen. Diese liegt häufiger vor, wenn Händler auf den Produktseiten ihrer Webseite beispielsweise Platzhalterdaten ergänzen. In diesem Fall muss man nun also fast damit rechnen, dass Bandai Namco in Kürze die nächste Verzögerung offiziell ankündigt. Ursprünglich hätte das Sequel noch 2017 erscheinen sollen.