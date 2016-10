Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom

Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom verfügt scheinbar über ein System zur Erschaffung eines Königreichs. Das gab Level-5-CEO Akihiro Hino laut einem Bericht kürzlich in einem Interview preis.

Wann Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom erscheint ist aktuell noch unbekannt. Genauso gibt es wenige Informationen zum Nachfolger von Ni No Kuni: Der Fluch der weißen Königin. Wie einer Meldung von Gematsu.com zu entnehmen ist, verriet Akihiro Hino, CEO beim Entwicklerstudio Level-5, in einem Interview mit Vandal.net, dass der zweite Teil des Japan-Rollenspiels über ein System zur Erschaffung eines Königreichs verfüge.

So meinte Hino, dass in Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom zahlreiche neue Features zu finden seien und es viele Unterschiede zum Vorgänger geben wird. Alleine aufgrund der Tatsache, dass der Titel für Playstation 4 und nicht mehr für Playstation 3 erscheine, sorge dafür, dass es kein simples RPG sei. Ein neues System werde eingeführt, das auf die Erschaffung eines Königreichs fokussiert ist.

Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom wrde im Zuge der Playstation Experience 2015 exklusiv für Playstation 4 angekündigt. Mögliche neue Informationen zum Rollenspiel könnten auf der Playstation Experience 2016, die vom 3. bis 4. Dezember in Anaheim, Kalifornien stattfindet, bekannt gegeben werden.