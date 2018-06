EA Sports und Electronic Arts haben kürzlich das neue NHL 19 offiziell angekündigt. Dabei ging man auf die neuen Features ein und bestätigte zudem direkt den Release-Termin.

Eishockey-Fans dürfen sich auch in diesem Jahr über ein neues Spiel der NHL-Reihe freuen. NHL 19 wurde offiziell für Xbox One und PS4 angekündigt und soll ab dem 14. September 2019 weltweit erhältlich sein.

Käufer dürfen sich natürlich wieder auf einige neue Features einstellen. Allen kommt nun - erstmals in der Geschichte der Reihe - auch Outdoor-Hockey in das Spiel. Ihr könnt also im Freien auf einem zugefrorenem See spielen und euch in neuen Spielmodi vom Teich zum Profi hocharbeiten. Zu den neuenModi zählen NHL Ones und Pro-Am. In NHL Ones tretet ihr zu dritt in einem für alle Spieler offenen 1-gegen-1-gegen-1 an. Außerdem könnt ihr mit oder gegen mehr als 200 der größten Eishockey-Legenden antreten, allen voran Wayne Gretzky.

In Sachen Gameplay erhält die neue "RPM Tech" Einzug, die explosives Skating ermöglichen soll und euch mehr Kontrolle über eure Beschleunigung und eure Technik gewährt. Auch neue Animationen und eine bessere Reaktivität beim Beschleunigen, bei Sprints und in engen Kurven werden versprochen. Wer gerne Individualisierungen vornimmt, bekommt außerdem mehr als 900 solcher Optionen mit authentischen NHL-Outfits an die Hand, um sich von der Masse abzuheben.

NHL 19 lässt sich ab sofort vorbestellen. Neben einer Standard Edition gibt es auch die Legend und Ultimate Editionen, die unter anderem drei Tage Vorabzugang gewähren. Auf dem Cover werden P.K. Subban und Wayne Greztky zu sehen sein.