Im September erscheint das neue NHL 19 für PS4 und Xbox One, doch interessierte Eishockey-Fans haben schon jetzt die Chance, sich vorab ein Bild vom neuen Serienableger zu machen. EA gibt nämlich den Startschuss für eine öffentliche Beta-Testphase.

EA Sports hat heute die Open Beta zum kommenden Eishockey-Titel NHL 19 eingeläutet. In dieser öffentlichen Testphase könnt ihr euch ab sofort ein erstes Bild von der World of Chel machen. Dabei handelt es sich um eine Fortentwicklung des Hockey-League-Modus mit gemeinsamen Fortschritts- und Anpassungssystem für erstellte Spieler. Ihr erstellt und steuert euren eigenen Charakter und könnt diesen mit 15 unterschiedlichen Merkmalen und 21 Spezialisierungen anpassen. Zudem gibt es bereits jetzt Hunderte freischaltbare Objekte wie Hoodies, Jacken, Parkas, Wollpullover und mehr zu ergattern.

Die Beta geht aber über diesen Modus hinaus und bietet euch zudem Zugang zum Ones-Spielmodus sowie den Modi Threes Drop-In, EASHL Drop-In, Clubs und Online-Versus. Zur Auswahl stehen 31 aktuelle NHL-Teams. Im Titel erhält auch die neue Real-Player-Motion-Technik Einzug, so dass ihr euch auch vom höheren Realismusgrad überzeugen könnt.

Die Beta steht jetzt via Xbox Store und PlayStation Store für die jeweiligen Plattformen zum Download bereit; die Testphase ende am 02. August 2018. Die Vollversion ist ab dem 14. September 2018 für Xbox One und PS4 erhältlich. Käufer der Legend Edition oder der Ultimate Edition können schon drei Tage früher ab dem 11. September eintauchen. Bei EA Access erhaltet ihr schon ab dem 06. September 2018 einen bis zu 10 Stunden langen Zugang zu einer Trial-Version.