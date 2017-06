Electornic Arts wird auch in diesem Jahr wieder einen neuen Ableger der Eishockey-Reihe NHL ins Rennen schicken. Dieser wurde nun per Teaser offiziell bestätigt.

EA Sports und Electronic Arts schicken euch auch 2017 wieder auf's Eis: NHL 18 wurde offiziell für die Plattformen PlayStation 4 und Xbox One angekündigt, bislang sind echte Details über die Neuerungen aber noch Mangelware. Grund dafür: Die Macher beschränkten sich zunächst auf die Veröffentlichung eines Teaser-Clips, den ihr euch weiter unten ansehen könnt.

Die eigentliche ausführliche Vorstellung von NHL 18 wird erst in Kürze über die Bühne gehen, und zwar nicht auf der bevorstehenden E3. Stattdessen hat man die NHL Awards in Las Vegas am 21. Juni 2017 auserkoren, um den neuen Titel ausführlich zu präsentieren, erste Gameplay zu zeigen, den Cover-Athleten vorzustellen und auch einen Release-Termin bekanntzugeben. Bis dahin müsst ihr mit den wenigen Szenen rund um die Toronto Maple Leafs im nachfolgenden Teaser-Clip vorlieb nehmen.

Bestätigt ist allerdings schon, dass NHL 18 auch in diesem Jahr weiter auf Basis der Ignite-Engine läuft und den Sprung auf die Frostbite-Engine noch nicht vornimmt.