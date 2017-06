Der nächste Ableger der großen Sportspielreihen hat nun einen Cover-Athleten vorzuweisen. EA Sports hat diesen nun für das kommende NHL 18 bestätigt.

Connor McDavid von den Edmonton Oilers wird in diesem Jahr auf dem Cover von NHL 18 abgebildet sein. Das hat Publisher Electronic Arts nun bekanntgegeben. Der 20-jährige McDavid gewann als am häufigsten scorender Spieler die Art Ross Trophy in der vergangenen Saison. Es war erst seine zweite NHL-Saison, in der er es auf 30 Tore und 70 Assists für insgesamt 100 Scorer-Punkte brachte.

Es sei "eine unglaubliche Ehre", auf dem Cover des Spiels abgebildet zu sein, sagte McDavid in einem ersten Statement. Er habe die NHL-Reihe in jedem Jahr gezockt, seit er ein Kind sei. Nun auf dem Cover zu sehen zu sein, auf dem vor ihm schon soviele Stars und Vorbilder untergebracht waren, sei sehr aufregend.

Daneben hat EA auch einige Features des neuen Teils vorgestellt. Es gibt einen neuen Hauptspielmodus namens "NHL Threes", in dem es eher arcadelastiger im 3 gegen 3 zugeht. Zudem wird Entwickler EA Vancouver auch in diesem Jahr wieder eine Beta-Testphase abhalten, die auch den neuen Modus sowie Online-Partien umfasst. Auch die EA Sports Hockey League wird Teil der Beta sein, die am 25. Juli 2017 live gehen wird. Interessierte können sich ab sofort auf der offiziellen Webseite registrieren.

Die Cover-Athleten-Wahl soll auch den neuen Fokus auf die Merkmale Geschwindigkeit, Skill und Kreativität legen, die man in NHL 18 allesamt angehen will. Unter anderem gibt es in der Offensive neue Moves und auch eine robustere Defensive via Analog-Stick-Steuerung. Zudem wird mit den Vegas Golden Knights auch das erste neue Franchise der NHL seit 17 Jahren am Start sein; in diesem Zusammenhang wird der Fokus stark auf den Franchise-Modus gelegt.

Die Veröffentlichung von NHL 18 soll am 15. September für PS4 und Xbox One erfolgen.