Größtes Update in Franchise-Geschichte veröffentlicht

EA Sports werkelt nicht nur an den ganz großen Marken wie FIFA, sondern hat auch die hierzulande etwas weniger populäre, jedoch ebenso gelungene Eishockey-Simulation NHL im Portfolio. Zum Ableger NHL 17 erwartet euch nun ein umfassendes neues Update.

EA Sports hat NHL 17 nun das bislang größte kostenfreie Update in der Geschichte der kompletten Spielereihe verpasst. Dieses erweitert den aktuellen Titel um diverse neue Inhalte.

So erwartet euch ein neuer Wettkampfsaison-Modus für Hockey Ultimate Team. Darüber hinaus gibt es unzählige Gameplay-Veränderungen, Anpassungen im Franchise- sowie Be-a-Pro-Modus sowie neue Team-Outfits. Der eingangs erwähnte Wettkampfsaison-Modus ist aber sicherlich die bedeutendste Änderung. Dieser ermöglicht es euch, eine komplette Kalendersaison zu bewältigen. Jede Saison besteht aus mehreren Runden in der ihr immer Punkte sammelt. Am Ende gibt es attraktive Belohnungen und Saisonpunkte. Die erste Wettkampfsaison ist die All-Star-Saison und läuft vom 19. bis zum 31. Januar.

Weitere, ausführlichere Erläuterungen aller Neuerungen könnt ihr hier im offiziellen Blog-Eintrag finden.