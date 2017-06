Zu Beginn der PS4-Ära wusste das Download-Shoot-'em-up Resogun spielerisch wie optisch zu überzeugen. Nun legt der Entwickler Housemarque nach: In Nex Machina stecken bekannte Tugenden, aber auch einige frische Elemente.

PS4-Spieler der ersten Stunde erinnern sich bestimmt noch an Resogun. Das Shoot-'em-up war einer der ersten Download-Titel und vereinte eine schicke, in knallige Farben getauchte Optik mit fordernder Raumschiff-Balleraction. Was das mit Nex Machina zu tun hat? Fast alles: Zum einen steckt mit Housemarque der gleiche Entwickler dahinter, zum anderen geht es auch hier um Projektile und Punkte.

Aus einer Schräg-von-oben-Sicht steuert ihr mit dem linken Stick euren Kämpfer, der sich in Sci-Fi-Umgebungen zahlloser anrückender Aliens, Roboter und anderer Widersacher erwehren muss. Mit dem linken Stick bewegt ihr die Figur an den unzähligen Geschossen der Gegner vorbei, mit dem rechten Analogknüppel wird nahtlos in alle Himmelsrichtungen geballert. Überdies nehmt ihr starke Zweitwaffen wie Raketenwerfer oder Laser auf, deren Munition jedoch begrenzt ist. Dazu kommt ein Dash via Schultertaste, fertig ist die ebenso überschaubare wie präzise Steuerung. Sammelbare Items verstärken euren Schuss oder sorgen für eine größere Streuung.

Tempo, Tempo, Tempo!

Auf diese Weise räumt ihr im Arcade-Modus in insgesamt fünf Levels – darunter Wald, Feuer und Eis – jeweils bildschirmgroße Bereiche leer. Sind alle Gegner besiegt, rast ihr automatisch ins nächste Gebiet. Am Ende jeder Welt erwartet euch ein knackiger, mehrstufiger Bosskampf. Weitere Modi sind Arena und Einzelne Welt. Habt ihr einen schießfreudigen Kollegen neben euch sitzen, können Arcade und Einzelne Welt gemeinsam angegangen werden. Einen Online-Koop-Modus gibt es dagegen nicht.

Gespielt wird in einem von vier Schwierigkeitsgraden: Auf niedrigster Stufe verfügt ihr über unbegrenzte Continues. Steigert ihr den Anspruch, werden unter anderem Bildschirmleben begrenzt und Gegner stärker. Da euch generell ein Treffer das Lebenslicht ausbläst, ist für genug Herausforderung gesorgt.

Nex Machina - Launch Trailer Der Launch-Trailer zum neuen Shooter der Resogun-Macher

Das Tempo von Nex Machina ist hoch, daher kommt es auf ein gutes Auge und fixe Reaktionen an. Besonders auf Zack müsst ihr sein, um die in jedem Bereich herumirrenden Menschen zu retten, bevor sie von Feinden erledigt werden. Gelingt es euch, alle zu sichern, winkt ein satter Punktebonus. Gleiches gilt, wenn ihr ein Gebiet ohne Bildschirmtod abschließt. Highscores werden auf Wunsch in eine Online-Bestenliste hochgeladen.

Grafisch liefert Nex Machina eine gute Vorstellung ab, bei der astreine Spielbarkeit an erster Stelle steht: Die Projektile heben sich mit ihren kräftigen Farben sauber vom Hintergrund ab, dazu gibt es keinerlei Bildratenprobleme. Spielt ihr auf der PS4 Pro an einem entsprechenden Fernsehgerät, wird die Auflösung erhöht sowie High Dynamic Range aktiviert. Große Unterschiede zur Standardkonsole gibt es aber nicht. Akustisch treiben euch flotte Elektroklänge an, dazwischen mischen sich Schussgeräusche und Alien-Geschrei.